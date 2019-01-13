Легендарный боксер Павлик рассказал, почему решил возобновить карьеру

Новости спорта: Американец Келли Павлик готов возобновить профессиональную карьеру.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Келли Павлик заявил, что собирается вернуться на ринг. Американец хочет боксировать в тяжелой категории, где абсолютным чемпионом является Александр Усик.

"Мне всего 36 лет. Я не скрываю, что хочу заработать немного денег, и я все еще могу боксировать на высоком уровне. Я не говорю, что я сразу же буду боксировать с Александром Усским, но я достигну этого уровня", - заявил американский боксер.

Последний поединок Павлик провел в июле 2012 года. Карьеру он завершил из-за отсутствия мотивации и алкогольных проблем.

Ранее сообщалось, что Усик может провести два боя с российскими боксерами.