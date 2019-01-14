Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)

Новости спорта: В Лос-Анджелесе состоялся первый крупный вечер бокса в году.

В андеркарде главного боя Калеб Плант - Хосе Узкатеги экс-чемпион мира в первом полулегком весе Гильермо Ригондо успешно вернулся на ринг после 13-месячного перерыва, последовавшего за поражением от Василия Ломаченко.

Уже в первом раунде Ригондо отправил в нокаут 27-летнего мексиканца Джованни Дельгадо, для которого это поражение стало пятым подряд и восьмым в последних десяти боях.

Напомним, американский боксер Калеб Плант в Лос-Анджелесе одержал победу единогласным решением судей над венесуэльцем Хосе Узкатеги и отобрал у него титул чемпиона IBF во втором среднем весе.

Плант дважды отправлял Узкатеги на настил ринга (во втором и четвертом раундах) и уверенно выиграл первую половину боя.

Во второй он заметно сдал и стал уступать чемпиону, однако набранных очков хватило ему для комфортной победы со счетом 116:110 (дважды) и 115:111.