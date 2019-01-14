Малиньяджи обещает Макгрегору самый денежный бой

Новости спорта: Поли Малиньяджи заявил, что проведет бой с Макгрегором, если победитель заберёт весь гонорар.

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи ответил экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору, подчеркнув, что он готов встретиться с ирландцем на ринге. Напомним, что Макгрегор выложил в соцсетях видео, на котором посоветовал Малиньяджи меньше ныть.

«Сейчас для Макгрегора нет более денежного боя, чем поединок со мной. Проблема только в том, что он проиграет. Эдди Хирн мог бы организовать такой бой, да и Showtime этот поединок интересен. В таком поединке есть большие деньги.

Мне интересен такой бой по правилам бокса. Я с удовольствием встречусь с ним, если будет такое условие, при котором весь гонорар заберёт победитель. Я не думаю, что он согласится на такое. Я просто отправлю его в больницу без гроша в кармане», — приводит слова Малиньяджи Off The Ball.