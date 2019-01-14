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Виталий Кличко: У Владимира уровень сахара был на уровне комы

Виталий Кличко: У Владимира уровень сахара был на уровне комы
12:24 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Виталий Кличко твердо убежден, что в первом бою Владимира с Брюстером что-то было нечисто.

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко высказал свое мнение относительно поражения своего брата – двукратного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе – Владимира Кличко, в состоявшемся в 2004-м году поединке против Ламона Брюстера.

Тогда, напомним, украинец легко выигрывал четыре раунда, а в пятом – Владимира начали покидать силы, после чего он просто был не в состоянии продолжать поединок, и рефери остановил поединок, отдав победу Брюстеру.

Я твердо в убежден, что там что-то было нечисто. Я присутствовал на сборе, мы занимались в одном зале. Человек проходит подготовку все 12 раундов, в спарринге по 12 раундов. И тут он выходит и за 3 раунда сварился, - рассказал Виталий в интервью «РБ».

- Без ударов, он просто сварился. После этого его увозит скорая, у него берут анализы. Уровень сахара в крови – на уровне сахарной комы. Откуда? Сразу же начинаем прокручивать. Лишь смешивание каких-то лекарств может привести к этому. Это ни в коем случае не допинг. Потому что он абсолютно ничего не принимал никогда. То есть однозначно было внешнее воздействие. Когда происходит что-то не поддающееся логике, однозначно что-то не так. Плюс было расследование ФБР. Пробы, которые он сдавал после боя, вдруг каким-то чудесным образом исчезли из лаборатории. Хорошенькое дело. Можете себе представить – с чемпионатов мира пробы хранятся десятками лет, с Олимпийских игр пробы остаются, а эти пробы каким-то образом ушли. А ведь в них были ответы на все вопросы».

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