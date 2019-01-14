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Менеджер Ортиса - о возможном бое американца против Усика

Менеджер Ортиса - о возможном бое американца против Усика
18:59 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта: Менеджер Луиса Ортиса Джей Хименес заявил, что никто из команды Усика не связывался с ними по поводу возможного боя.

Джей Хименес, являющийся менеджером боксера Луиса Ортиса, заявил, что не получал предложений о проведении боя кубинца против Александра Усика.

«Никто [из команды Усика] даже не звонил нам. Я заметил, что все просто используют имя Луиса в своих целях», — цитирует промоутера BoxingScene.

Хименес сообщил, что Ортис намерен вернуться в ринг в марте, но в будущем не исключил проведение боя против украинца.

«Мы будем драться с Усиком в любое время. Считаю, что украинец действительно очень хорош, но сначала ему надо провести пару боев в супертяжах».

С вероятностью в 70% соперником Усика, по словам его промоутера Александра Красюка, должен был стать Ортис или Александр Поветкин. Это произойдет в том случае, если украинский боксер решится перейти в супертяжелый вес. Однако следующий бой Ортиса назначен на 2 марта, что исключает его возможный поединок против украинца.

Россиянин Поветкин (34-2, 24 KO) в сентябре минувшего года уступил Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира. Кубинец Луис Ортис (30-1, 26 KO), в свою очередь, последний бой провел в начале декабря, победив американца Тревиса Кауффмана.

Ранее в списке потенциальных соперников Усика Красюком назывались Андре Уорд и Джаррелл Миллер.

Американский боксер Джаррелл Миллер (23-0-1, 20 KO) выразил желание провести бойс чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). Андре Уорд пока не сообщал о возобновлении карьеры. Он не дрался с 2017 года. На его счету 32 боя, все из которых завершились победой американца.

Промоутер Эдди Хирн считает, что украинец все же перейдет в супертяжелый вес и может дебютировать в новой категории в апреле.

Последний бой Усик провел в Манчестере, где в 8-м раунде отправил в нокаут Тони Беллью, защитив звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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