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Стало известно, когда состоится реванш Уайлдер - Фьюри

Стало известно, когда состоится реванш Уайлдер - Фьюри
00:24 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Названа возможная дата боя-реванша между Уайлдером и Фьюри.

Стало известно когда и где состоится реванш чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

По информации от источников The Ring, этот поединок состоится в конце мая — начале июня 2019 года. Бой, вероятнее всего, пройдёт в Бруклине на Barclays Center или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Реванш с высокой вероятностью будет транслироваться по системе PPV. Первый бой Уайлдера и Фьюри транслировался по этой же системе на Showtime и сгенерировал примерно 325 тыс. покупок.

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Напомним, что первый поединок состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анжелесе и завершился вничью. Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине матча, однако Уайлдер отправлял Фьюри в нокдаун в девятом и 12-м раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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