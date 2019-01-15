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Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой

Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой
18:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Легендарный боксер Мэнни Пакьяо встретится с американцем Эдрианом Бронером в чемпионском бою.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) в ночь с 19 на 20 января в Лас-Вегасе возвращается в ринг боем против амеркианца Эдриана Бронера (33-3-1, 24 КО). Бой пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena, на кону будет стоять пояс регулярного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, который принадлежит Пакмену.

Напомним, Мэнни Пакьяо завоевал титул чемпиона по версии WBA у аргентинца Лукаса Матттиссе (39-5, 36 КО).

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ БОЙ

Бой Пакьяо - Бронер состоится 20 января в 6:00 утра по киевскому времени. Прямой трансляции на украинском ТВ не запланировано.

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Явным фаворитом поединка букмекеры называют Мэнни Пакьяо, победу которому оценивают с коэффициентом 1,36. На победу Бронера ставят с коэффициентом 3,75. А вот ничья оценивается с коэффициентом 19.

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