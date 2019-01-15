У Гвоздика появился потенциальный соперник из России

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23:45 Вт, 15 Январь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Бетербиев подписал контракт с Бобом Арумом и может провести бой с Гвоздиком.

Российский чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF Артур Бетербиев заключил контракт с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN, сообщает BoxingScene.

Источник сообщает, что Бетербиев расторг контракт со стриминговым сервисом DAZN и больше не будет работать с менеджером Эл Хеймоном, но продолжит работу с промоутером Ивоном Мишелем.

Теперь Артур Бетербиев ожидает организации больших боев с помощью Top Rank.

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У компании Боба Арума на контракте в полутяжелом весе два чемпиона Александр Гвоздик и Элайдер Альварес, экс-чемпион Сергей Ковалев и чемпион WBO в суперсреднем весе Хильберто Рамирес, который может перейти в полутяжи в ближайшее время.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Бокс новости, Артур Бетербиев.
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