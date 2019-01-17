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Биволу интересен объединительный бой в весе Гвоздика

Биволу интересен объединительный бой в весе Гвоздика
20:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Вадим Корнилов рассказал, что Дмитрию Биволу интересны объединительные бои в полутяжелом весе.

Менеджер чемпиона WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что его клиент заинтересован в поединке за пояс второго среднего веса и объединительный матч с другим чемпионом полутяжёлой категории.

Ранее стало известно, что Бивол подписал контракт со стриминговой платформой DAZN и проведёт защиту титула против Джо Смита-младшего.

"Бивол мог встретиться с Джо в ноябре. Это очень интересный поединок. И Дмитрий, и Джо обладают настоящим нокаутирующим ударом. Полагаю, этому поединку суждено было состояться, и мы с нетерпением ждём развития нашего партнёрства с Эдди Хирном и DAZN.

Биволу интересен бой за титул чемпиона мира во втором среднем весе и объединительный бой в полутяжёлом весе, когда другие обладатели чемпионских титулов, надеюсь, будут иметь готовность и желание сделать это", — сказал Корнилов пресс-службе "Мира бокса".

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Дмитрий Бивол.
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