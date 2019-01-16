Скачать
Среда, 16.01.2019
Биатлон. Власти Рупольдинга разрешили проведение гонок
Биатлон. Власти Рупольдинга разрешили проведение гонок
УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками
УХЛ. Динамо добыло рекордную победу над Ледяными Волками
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Официально: Кроуфорд и Хан назвали дату боя
Australian Open-2019: завтра на корт выйдут Свитолина и Ястремская
Australian Open-2019: завтра на корт выйдут Свитолина и Ястремская

Потенциальный соперник Гвоздика Бетербиев будет сотрудничать с Top Rank и ESPN

Потенциальный соперник Гвоздика Бетербиев будет сотрудничать с Top Rank и ESPN
20:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Артур Бетербиев подписал контракты с Top Rank и ESPN.

Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии IBF Артур Бетербиев расторг контракт со стриминговым сервисом DAZN и заключил контракт с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN, сообщает BoxingScene.

Отмечается, что, скорее всего, Бетербиев больше не будет работать с менеджером Аль Хеймоном. Поединок Артура с Джо Смитом, который планировался на февраль, не состоится, так как Смит — подписант DAZN.

Промоутер Бетербиева Ивон Мишель продолжит работу с Бетербевым.

Несколько недель назад другой боец Мишеля, чемпион WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес, подписал многолетнее соглашение с Top Rank. Альварес встретится с Сергеем Ковалевым в следующем месяце в матче-реванше, который будет транслироваться на ESPN.

Также на контракте у Top Rank есть владеющий титулом WBC полутяжёлой категории Александр Гвоздик, Сергей Ковалёв и чемпион WBO в суперсреднем весе Хильберто Рамирес, который может перейти в полутяжи в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фран Соль переходит в киевское Динамо
02 Пакьяо - Бронер: где и когда смотреть бой
03 Шахтер подписал одного из лучших защитников УПЛ
04 Рыкун, Тайсон, Девич: Маркевич составил свою символическую сборную
05 Ястремская: За две недели вы узнаете обо мне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь