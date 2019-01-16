Промоутер: Фьюри предложили слишком мало денег за бой с Джошуа

Новости спорта: Фрэнк Уоррен рассказал о ходе переговоров о бое Джошуа - Фьюри.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, опроверг заявление менеджера чемпиона мира в дивизионе по версиям IBF/IBО/WBA/WBO Энтони Джошуа - Эдди Хирна - о том, что последний предложил "Цыганскому Королю" "почти равное" разделение гонорара за бой с его подопечным.

Ранее Фьюри уже неоднократно заявлял, что согласится на бой с Джошуа только при условии равного разделения призового фонда. "Ничего подобного, — цитирует Уоррена Allboxing. — Мне Хирн вообще не присылал никакого предложения. Он прислал его Тайсону в эти выходные, но там далеко не 60/40, как он утверждает. На самом деле его предложение выглядит как насмешка. Поэтому мы даже не отвечали на него. У нас очень простая позиция: 50 на 50".