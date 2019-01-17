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Бой супертяжа Миллера 18 января отменен

Бой супертяжа Миллера 18 января отменен
05:47 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американский супертяж Джаррелл Миллер не сможет принять участие в вечера бокса 18 января в Нью-Йорке.

Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер не сможет принять участие в вечера бокса 18 января на DAZN в Нью-Йорке, как это изначально планировалось. Предполагалось, что Миллер проведет 18 января поединок против обладателя временного титула WBA в супертяжелом весе Тревора Брайана , но промоутер шоу и сопромоутер Миллера Эдди Хирн не сумел договориться с промоутером Брайана Доном Кингом.

Как сообщает The Ring, спортивная комиссии штата Нью-Йорк затем отвергла три кандидатуры, предложенные Хирном, посчитав их еще неготовыми для такого соперника, как Миллер. А американца Джои Давейко , который в 2013 году свел бой с Миллером вничью, и которого одобрила комиссия, не устроило финансовое предложение Хирна. Отметим, что Миллер в последнее время называется вероятным соперником для дебютного боя чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в США.

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Бокс, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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