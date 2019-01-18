Сауль Альварес: Я не сомневаюсь, что выиграю Джейкобса

Новости спорта: Сауль Альварес может стать лидером в средней весовой категории.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC и WBA мексиканец Сауль “Канело” Альварес прокомментировал предстоящий бой с обладателем титула IBF в этом же дивизионе американцем Дэниэлом Джейкобсом.

"Я рад объявить о своем следующем бое во время праздничных выходных в Синко де Майо. Я объединю свои титулы в среднем весе с Дэниэлом Джейкобсом в одну из двух самых важных дат. Я не сомневаюсь, что буду победителем и буду в одном шаге от того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.", - цитирует Канело Matchroom.

Победителю боя Альварес - Джейкобс для звания абсолютного чемпиона в среднем весе не будет хватать пояса IBO и WBO.