Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров

Новости спорта: Другие боксеры в этот вечер получат значительно меньше, чем участники главного боя.

19 января состоится поединок между обладателем титула чемпиона WBA Regular Мэнни Пакьяо и экс-чемпионом мира Эдриеном Бронером в рамках вечера бокса, который пройдет в Лас-Вегасе, США.

Атлетическая комиссия Невады опубликовала гонорары боксеров, которые они получат. Так, стало известно, что Пакьяо за поединок с Бронером выручит 10 млн долларов, помимо этого, ему еще полагаются проценты от продаж PPV и билетов.

Сам Эдриен же заработает 2,5 млн долларов, а также еще получит процент от бонусов.

Гонорары других боксеров:

Баду Джек – 500 тысяч долларов;

Маркус Браун – 250 тысяч долларов;

Рауши Уоррен – 125 тысяч долларов;

Нордин Оубаали – 85 тысяч долларов.