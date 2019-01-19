Андрейд досрочно остановил Акавова

Новости спорта: Деметриус Андрейд успешно защитил свой титул WBO в среднем весе.

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андрейд успешно провел первую защиту своего титула, победив техническим нокаутом в двенадцатом раунде Артура Акавова.

Андрейд на протяжении всего боя действовал активнее и точнее, нанося сопернику достаточно большое количество ударов, однако ни разу не потряс Акавова. Тем не менее после очередного пропущенного Акавовым удара рефери вмешался и остановил поединок, вызвав этим вспышку гнева у промоутера Лу Дибеллы.

В послематчевом интервью Андрейд потребовал боя с Геннадием Головкиным. «Дайте мне Головкина, и я уничтожу его», — пообещал чемпион WBO.