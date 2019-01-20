Определился обязательный претендент на титул Гвоздика

Новости спорта: Ранее Американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) единогласным решением судей победил шведа Баду Джека (23-0, 16 КО).

Маркус Браун и Баду Джек определили обязательного претендента на чемпионский титул Александра Гвоздика.

Американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) единогласным решением судей победил шведа Баду Джека (23-0, 16 КО) и завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA и серебряного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

За счет преимущества в антропометрии Браун держал соперника на дистанции, периодически пробивая сериями, а когда Баду Джек взрывался навстречу, Браун не стеснялся клинчевать, за что по ходу боя рефери с него даже снял одно очко.

Один из таких клинчей завершился столкновением головами, после которого лицо Баду Джека стала заливать кровь, но это не помешало ему закончить бой.

По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Брауну - 117:110, 116:111 и 118:109.