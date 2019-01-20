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"Давай устроим настоящую драку": Браун вызвал на бой Гвоздика

&quot;Давай устроим настоящую драку&quot;: Браун вызвал на бой Гвоздика
12:43 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американский боксер Маркус Браун горит желанием помериться силами с украинским чемпионом.

В рамках боксерского вечера на арене «MGM Grand» в Лас-Вегасе американский полутяжеловес Маркус Браун добился убедительной победы над экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком и стал обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет украинец Александр Гвоздик.

В интервью после поединка Браун подтвердил свою готовность сразиться с Гвоздиком, а также заявил, что является сильнейшим боксером полутяжелого веса и намерен доказать это в противостоянии с украинцем.

Бокс. Маркус Браун - Баду Джек: видео боя

"Джек не мог поймать меня до нашего столкновения головами. Он не мог достать меня своими ударами. Я был слишком острым и скользким для него. Баду шел головой вперед весь вечер. Он продолжал это делать постоянно. Джек рассчитывал затащить меня на глубоководье и утопить, но я был в великолепной форме. Я из Стейтен-Айленда, Тедди Атлас тоже оттуда. Он думает, что у него лучший полутяжеловес мира? У Гари Старка лучший боксер полутяжелого дивизиона. Александр Гвоздик, давай устроим настоящую драку!", — заявил Браун.

Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал пояс WBC в полутяжелой категории 1-го декабря прошлого года в Квебеке (Канада), победив ветерана Адониса Стивенсона нокаутом в одиннадцатом раунде.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Маркус Браун.
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