Возможный соперник Ломаченко бросил вызов Пакьяо

Новости спорта: Джервонта Дэвис бросил вызов Мэнни Пакьяо, чем удивил всех.

Американский боксер, чемпион мира по версии WBA в 130 фунтах Джервонта Дэвис заявил, что хочет боксировать с легендой бокса Мэнни Пакьяо. Такое заявление Дэвиса вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, поскольку многие фанаты бокса восприняли это, как дешевую игру на публику.

Но бой может не состоятся, так как Мэнни Пакьяо с 2009 года выступает в полусредней весовой категории и наверняка не собирается что-то менять.

Вчера на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе, штат Невада легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо легко разобрался с американцем Эдриеном Бронером, успешно защитив свой титул WBA Regular в полусреднем весе.

Напомним, ранее сообщалось, что реванша между Пакьяо и Мейвейзером не будет.