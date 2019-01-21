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Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа

Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
20:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Также он отметил, что они с братом нередко мстили друг за друга в ринге.

Украинский экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко заявил, что очень сильно желал отомстить Энтони Джошуа за то, что он нанес поражение его брату Владимиру, а также рассказал, как уже однажды мстил за него.

"У меня было огромное желание выйти в ринг после самого свежего поединка, который был связан с Кличко и о котором, конечно, было очень много разговоров - поединка Владимира с Энтони Джошуа. Было желание оторвать голову Энтони.

На самом деле, в карьере братьев Кличко была и есть такая интересная составляющая - когда-то я проиграл Крису Берду - я был травмирован, но Владимир в следующем поединке вышел против Криса и отомстил за брата, нокаутировав его. Затем Владимир проиграл поединок Кори Сандерсу и тогда уже старший брат вышел, нокаутировал и отомстил за него.

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Сейчас я уже не имел такой возможности, хотя желание было огромное. Желание есть, а возможности уже не позволяют. Правда, физические кондиции позволяют – на этой должности нужно быть в хорошей форме", - приводит слова мэра Киева fightnews.

Ниже смотрите полною версию интервью:

Раннее стали известны подробности переговоров Кличко-младшего с DAZN о возвращении на ринг.

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Виталий Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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