Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте

Новости спорта: Украинец будет защищать свой титул спустя три месяца после последнего боя.

Обладатель пояса чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик запланировал на март добровольную защиту своего титула, сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.

После данного поединка украинец сможет провести бой с обязательным претендентом на его титул Маркусом Брауном.

Отметим, что недавно Маркус Браун победил Баду Джека, нанеся тому тяжелейшую травму.

Раннее сообщалось, что Эллайдер Альварес может провести объединительный бой с Александром Гвоздиком.