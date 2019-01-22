Скачать
Вторник, 22.01.2019
Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Умер легендарный украинский баскетболист
Умер легендарный украинский баскетболист
Шахтер подписал 17-летнего нападающего
Шахтер подписал 17-летнего нападающего

Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте

Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте
09:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинец будет защищать свой титул спустя три месяца после последнего боя.

Обладатель пояса чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик запланировал на март добровольную защиту своего титула, сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.

После данного поединка украинец сможет провести бой с обязательным претендентом на его титул Маркусом Брауном.

Отметим, что недавно Маркус Браун победил Баду Джека, нанеся тому тяжелейшую травму.

"Давай устроим настоящую драку": Браун вызвал на бой Гвоздика

Раннее сообщалось, что Эллайдер Альварес может провести объединительный бой с Александром Гвоздиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
02 Беседин летит в Финляндию
03 Свитолине нужно две победы до первой ракетки мира
04 Осака: Мне будет непросто со Свитолиной
05 Серена Уильямс: Симона - первая ракетка мира не просто так
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь