Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте

Обладатель пояса чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик запланировал на март добровольную защиту своего титула, сообщил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.
После данного поединка украинец сможет провести бой с обязательным претендентом на его титул Маркусом Брауном.
Отметим, что недавно Маркус Браун победил Баду Джека, нанеся тому тяжелейшую травму.
Раннее сообщалось, что Эллайдер Альварес может провести объединительный бой с Александром Гвоздиком.