Промоутер Ломаченко о возможном бое украинца с Рамиресом

Новости спорта: Боб Арум считает, что Василию Ломаченко не стоит подниматься выше легкого веса.

Промоутер чемпиона WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум прокомментировал вероятность проведения бой его подопечного против Хосе Рамиреса, который боксирует в суперлегком весе.

Промоутер считает идею боя не плохой, но не думает, что переход Ломаченко в более тяжелый дивизион - хорошая идея.

"Я только за. Но Хосе - суперлегковес, и я не уверен, будет ли Ломаченко когда-то подниматься в 63,5 кг. Вы же не думаете, что он супермен. Он замечательный боец, лучший в техническом плане из всех, кого я видел. Но он полулегковес, который сейчас боксирует в легком весе. Я считаю, что переход в суперлегкий вес - это уже слишком", - цитирует Арума fighthubtv.com.