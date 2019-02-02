Владимир Кличко: Игра в шахматы соответствует моим генам

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал о своей любви к игре в шахматы.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, как шахматы помогают ему в повседневной жизни и делах.

По словам украинца, эта захватывающая игра требует на самом деле немало усилий. «Это настоящая война, в которой вы руководите армией, - рассказал Владимир в интервью FT. – Она требует немало внимания, координации, выносливости. Вы действительно должны быть ловкими и хитрыми. Шахматы отлично вписываются не только в спортивную, но и в деловую, личную жизнь. Во что угодно. Эта игра соответствует моим генам».

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