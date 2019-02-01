Экс-чемпион мира Макколл проведет бой за месяц до своего 54-летия

Новости спорта: Оливер Макколл

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе 53-летний американец Оливер Макколл (58-14, 37 КО), известный любителям бокса своей сенсационной победой нокаутом во втором раунде над знаменитым британцем Ленноксом Льюисом, не собирается вешать перчатки на гвоздь.

Макколл, которому 21 апреля исполнится 54 года, проведет свой следующий бой 23 марта в Робстауне, США. Соперником ветерана станет 32-летний американский боксер Рональд Бака (9-3-4, 3 КО).

Напомним, что Оливер Макколл вернулся в ринг после четырехлетнего перерыва в ноябре прошлого года, победив единогласным решением судей 26-летнего Ларри Найта (3-17-1, 1 КО).