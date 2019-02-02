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Чемпион мира Гильберто Рамирес переходит в вес Гвоздика

Чемпион мира Гильберто Рамирес переходит в вес Гвоздика
21:50 Сб, 2 Февраль 2019 Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Мексиканец Гильберто Рамирес уверенно заявил о своих планах.

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO мексиканец Гильберто Рамирес официально объявил о том, что переходит в полутяжёлый дивизион и рассчитывает на поединок с победителем матча-реванша Альварес - Ковалев.

"Мы собираемся подняться в полутяжелый вес и я счастлив, потому что это будет новым испытанием в моей карьере. Я бы хотел бы править в полутяжелом дивизионе и продолжать делать историю бокса для Мексики.

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Это будет совершенно необычный вызов для меня, именно поэтому я собираюсь жить в Лос-Анджелесе, чтобы быть более сфокусированным. Тут есть на что посмотреть. Однако меня уже интересует, чем закончится реванш Альвареса против Ковалева", - цитирует слова Рамиреса Boxingscene.

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