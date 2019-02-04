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Ковалев рассказал о работе с новым тренером

Ковалев рассказал о работе с новым тренером
12:27 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Россиянин вернул себе пояс чемпиона мира в версии WBO.

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) рассказал о том, какие изменения в его тренировочный лагер внес новый тренер Бадди МакГирт:

«У меня сменился тренер — Бадди МакГирт и Терри Крус, которые работали в свое время с Артуро Гатти и которые тоже продлили его карьеру. Мне очень нравится и очень импонирует то, что Бадди начал заставлять меня работать левой рукой. Ну, как заставлять, просто акцент делать на левую руку. Он говорил, что мне не важна твоя правая рука, работай только левой.

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Я бил правой по своему желанию, но он запрещал при подготовке бить ей — только левой. Бывало, у меня реально рука так отваливалась за тренировку, я столько ударов выбрасывал, что от тренировки до дома ехал и не мог рулить левой рукой, потому что она у меня просто отнималась и не было сил».

Напомним, накануне Ковалев уверенно перебоксировал Элейдера Альвареса (24-1, 12 КО) и стал трехкратным чемпионом мира. После боя колумбиец отдал должное россиянину.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес.
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