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Поветкин: Мой бой должен быть в апреле

Поветкин: Мой бой должен быть в апреле
03:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Россиянин собирается провести бой в апреле, правда, пока не знает с кем.

Боксер из России Александр Поветкин рассказал, когда собирается в следующий раз выйти на ринг, а также поведал где состоится планируемый бой.

"Пока не знаю, с кем будет следующий бой, но он должен быть в апреле. Скорее всего, или в Англии или в США. Менеджеры договариваются, ждем, когда скажут точно. Трудно сказать, кто там идет по рейтингу", - цитирует Александра ТАСС.

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Раннее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Поветкин - возможный соперник украинца Александра Усика в следующем бое.

Также до этого россиянин называл своего потенциального проивника.

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