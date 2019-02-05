Поветкин: Мой бой должен быть в апреле

Новости спорта: Россиянин собирается провести бой в апреле, правда, пока не знает с кем.

Боксер из России Александр Поветкин рассказал, когда собирается в следующий раз выйти на ринг, а также поведал где состоится планируемый бой.

"Пока не знаю, с кем будет следующий бой, но он должен быть в апреле. Скорее всего, или в Англии или в США. Менеджеры договариваются, ждем, когда скажут точно. Трудно сказать, кто там идет по рейтингу", - цитирует Александра ТАСС.

Раннее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Поветкин - возможный соперник украинца Александра Усика в следующем бое.

Также до этого россиянин называл своего потенциального проивника.