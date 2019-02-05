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Гвоздик начал подготовку к следующему бою

Гвоздик начал подготовку к следующему бою
08:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Соперник украинского боксера пока неизвестен.

Обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к следующему поединку. Об этом боксер сообщил в своем Instagram.

Спортсмен начал тренировочный лагерь, который будет проходить в американском Окснарде (Калифорния). Помогать Гвоздику будет его тренер Тедди Атлас.

"Лагерь стартовал", - написал боксер.

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Official camp started. @teddy_atlas

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Напомним, поединок украинца станет главным боем вечера 30 марта в Филадельфии (США).

Стоит отметить, что обязательным претендентом на титул Гвоздика стал Маркус Браун.

Ранее сообщалось, что Александр сохранил первую позицию в обновленном рейтинге лучших полутяжей планеты по версии Boxrec.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Тедди Атлас.
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