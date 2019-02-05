Гвоздик начал подготовку к следующему бою

Обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к следующему поединку. Об этом боксер сообщил в своем Instagram.
Спортсмен начал тренировочный лагерь, который будет проходить в американском Окснарде (Калифорния). Помогать Гвоздику будет его тренер Тедди Атлас.
"Лагерь стартовал", - написал боксер.
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Напомним, поединок украинца станет главным боем вечера 30 марта в Филадельфии (США).
Стоит отметить, что обязательным претендентом на титул Гвоздика стал Маркус Браун.
Ранее сообщалось, что Александр сохранил первую позицию в обновленном рейтинге лучших полутяжей планеты по версии Boxrec.