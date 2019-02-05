Гвоздик начал подготовку к следующему бою

Новости спорта: Соперник украинского боксера пока неизвестен.

Обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик начал подготовку к следующему поединку. Об этом боксер сообщил в своем Instagram.

Спортсмен начал тренировочный лагерь, который будет проходить в американском Окснарде (Калифорния). Помогать Гвоздику будет его тренер Тедди Атлас.

"Лагерь стартовал", - написал боксер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Official camp started. @teddy_atlas Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 4 Фев 2019 в 6:01 PST

Напомним, поединок украинца станет главным боем вечера 30 марта в Филадельфии (США).

Стоит отметить, что обязательным претендентом на титул Гвоздика стал Маркус Браун.

Ранее сообщалось, что Александр сохранил первую позицию в обновленном рейтинге лучших полутяжей планеты по версии Boxrec.