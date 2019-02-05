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Промоутерские торги на реванш Уайлдер - Фьюри отложены

Промоутерские торги на реванш Уайлдер - Фьюри отложены
11:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Всемирный боксерский совет (WBC) решил дать командам Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри больше времени на переговоры.

WBC отложила промоутерские торги по второму поединку Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри на неделю. Об этом запросили команды супертяжеловесов, которые хотят договориться самостоятельно. Изначально торги должны были завершиться сегодня.

«Мы продлили переговоры по их просьбе на неделю», — цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана Boxingnews24.

Отмечается, что если промоутерские торги всё же состоятся, то Уайлдер получит 60% дохода от поединка, а Фьюри отойдут оставшиеся 40%. Менеджер Деонтея Шелли Финкель уверен, что переговоры завершатся до промоутерского аукциона.

В торгах планирует поучаствовать промоутер Эдди Хирн. Если он выиграет право по организации этого боя, то реванш Уайлдера и Фьюри будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN, а не на телеканалах FOX или Showtime.

Первый поединок между чемпионом WBC Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью. Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине матча, однако Уайлдер отправлял Фьюри в нокдаун в 9-м и 12-м раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Новости бокса.
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