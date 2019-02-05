Климас рассказал о следующих боях Ковалева и Гвоздика

Новости спорта: По мнению менеджера, Ковалёв и Гвоздик должны выйти на бои с Бетербиевым и Биволом.

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Эгис Климас поделился впечатлениями от победы своего клиента в противостоянии с Элейдером Альваресом, а также рассказал о дальнейших карьерных планах россиянина.

«Я не мог бы быть счастливее, чем сейчас. Эта победа даже лучше, если бы он победил нокаутом. Если бы Ковалёв выиграл у Альвареса досрочно, все бы говорили, что он опасен в стартовых раундах. Но он прошёл всю дистанцию боя и доминировал в каждом раунде. Что касается дальнейших планов, то с учётом того, что мы ведём и Александра Гвоздика, мы как можно дольше будем избегать встречи Сергея и Александра. Нашей приоритетной целью становится бой с Бетербиевым.

Ковалёву и Гвоздику следует искать возможности встретиться с Бетербиевым и Биволом, ну а один из победителей этих боёв получит всё», — приводит слова Климаса Boxingtalk.