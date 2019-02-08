Ортис готов боксировать с Джошуа за любые деньги

Новости спорта: Кубинец Луис Ортис выразил готовность выйти в ринг против Энтони Джошуа.

Кубинский боксер Луис Ортис выразил желание провести бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа.

"Я слышал, что ты говорил обо мне две недели назад. Сначала я не торопился отвечать, но теперь скажу - мой менеджер уже связался с вашей командой. Если ты хочешь провести со мной бой, - я никуда не убегаю. Хватит говорить, что я прошу много денег, набиваю себе цену.

Если хочешь драться, прекрати говорить, будто бы я заломил непомерную цену за бой. Я готов выйти с тобой в ринг за любые деньги, которые ты предложишь. Ты знаешь, как со мной связаться", - цитирует кубинца Boxingscene.com.