Назван следующий соперник Гвоздика

Новости спорта: Французский ветеран Дуду Нгумбу проведет бой против Александра Гвоздика

Следующий поединок чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика официально подтвержден.

Украинец будет проводить защиту титула 30 марта в Филадельфии. Его соперником станет француз Дуду Нгумбу.

Дуду Нгумбу 37 лет. На профессиональном ринге провел 46 боев — 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.

Интересно, что дважды Дуду дрался в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015-го уступил Умару Саламову.

Отметим, что Александр Гвоздик уже начал подготовку к бою с Нгумбу.