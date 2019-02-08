Усик - Лебедев: Валуев назвал своего фаворита возможного боя

Новости спорта: Экс-чемпион мира Николай Валуев высказался об украинском боксере Александре Усике.

Бывший чемпион мира по боксу и действующий депутат Госдумы Николай Валуев оценил вероятность победы Дениса Лебедева в потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

«Шансы Дениса невысоки», — сказал Валуев.

Также Николай поделился мнением о возможном реванше Усика с Муратом Гассиевым. В их первом бою победу одержал Александр.

«Вы знаете, Мурату надо, безусловно, сделать в два раза больше для того, чтобы что-либо противопоставить Александру Усику. Потому что здесь есть разница в росте и длине рук, совершенно различная техника и соответственно подход к ведению боя», — цитирует Валуева Р-Спорт.

Депутат отметил личные качества Усика.

«Понимаете, дело в том, что Александр ведёт себя, можно сказать, эталонно. Многим у него надо учиться, как себя вести. И украинским политикам — в первую очередь. Я не хочу сейчас уходить в длительные прения, но чёткость суждений и чёткость мысли, которые присущи Усику, только лишний раз доказывают, что бокс — это интеллектуальный вид спорта.

Я очень рад, когда вижу такое — не просто отношение, а самовыражение человека. В отличие от некоторых других людей, которые или выражаются невнятно, или поступают вразрез даже с логикой. А бывают такие случаи, что и одно совмещается с другим», — заявил Валуев.