Скачать
Пятница, 08.02.2019
Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Известны составы мужской и женской сборных Украины на эстафеты в Кэнморе
Известны составы мужской и женской сборных Украины на эстафеты в Кэнморе
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Эмилиано Сала официально признан погибшим
Назван следующий соперник Гвоздика
Назван следующий соперник Гвоздика

Усик - Лебедев: Валуев назвал своего фаворита возможного боя

Усик - Лебедев: Валуев назвал своего фаворита возможного боя
12:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Экс-чемпион мира Николай Валуев высказался об украинском боксере Александре Усике.

Бывший чемпион мира по боксу и действующий депутат Госдумы Николай Валуев оценил вероятность победы Дениса Лебедева в потенциальном поединке с абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе Александром Усиком.

«Шансы Дениса невысоки», — сказал Валуев.

Также Николай поделился мнением о возможном реванше Усика с Муратом Гассиевым. В их первом бою победу одержал Александр.

«Вы знаете, Мурату надо, безусловно, сделать в два раза больше для того, чтобы что-либо противопоставить Александру Усику. Потому что здесь есть разница в росте и длине рук, совершенно различная техника и соответственно подход к ведению боя», — цитирует Валуева Р-Спорт.

Депутат отметил личные качества Усика.

«Понимаете, дело в том, что Александр ведёт себя, можно сказать, эталонно. Многим у него надо учиться, как себя вести. И украинским политикам — в первую очередь. Я не хочу сейчас уходить в длительные прения, но чёткость суждений и чёткость мысли, которые присущи Усику, только лишний раз доказывают, что бокс — это интеллектуальный вид спорта.

Я очень рад, когда вижу такое — не просто отношение, а самовыражение человека. В отличие от некоторых других людей, которые или выражаются невнятно, или поступают вразрез даже с логикой. А бывают такие случаи, что и одно совмещается с другим», — заявил Валуев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Денис Лебедев, Бокс, Николай Валуев, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
02 Биатлон. Результаты мужской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
03 Президент Барселоны призвал готовиться к уходу Месси
04 Барселона - Реал: в эфире не показали, как Альба нарушил правила против Винисиуса
05 Кто может стать соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь