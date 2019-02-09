Бокс. Маркос Майдана планирует вернуться на ринг

Новости спорта: Маркос Майдана планирует летом 2019 года вернуться на ринг.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, 35-летний Маркос Майдана планирует этим летом вернуться на ринг после почти пятилетнего перерыва. Как сообщает Boxingtalk.com со ссылкой на «надежные источники в Аргентине», Майдана, еще недавно говоривший во всех интервью, что ни капли не скучает по боксу, собирается провести бой в рамках полусреднего веса.

Отметим, что после ухода из бокса Майдана неоднократно публиковал в соцсетях фотографии, на которых было видно, что он очень сильно набрал вес. Однако в последнее время к ним добавились фотографии из спортзала, на которых он уже не выглядит таким грузным, хотя его форма все еще далека от идеальной.

Около месяца назад Майдана также опубликовал видео из спортзала, в котором бросил вызов Флойду Мейвезеру , Амиру Хану , Канело Альваресу и Мэнни Пакьяо . «Флойд, в первом бою я побил тебя, во втором выбил тебе зуб. Не хватает только третьего боя, и я готов. Хан, Канело, Пакьяо — я готов!» — говорит Майдана в этом видеоролике.