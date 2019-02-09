Ковалев поднялся на второе место в рейтинге The Ring, Гвоздик - первый

Новости спорта: Сергей Ковалев поднялся в рейтинге журнала The Ring в полутяжелом весе.

Российский боксер Сергей Ковалев поднялся на второе место в рейтинге авторитетного журнала The Ring в полутяжелом весе после победы в матче-реванше с колумбийцем Элейдером Альваресом и возвращения себе чемпионского титула WBO. Элейдер Альварес после поражения и потери титула опустился на пятое место.

На первом месте продолжает оставаться чемпион WBC Александр Гвоздик , победивший в прошлом году многолетнего обладателя этого титула Адониса Стивенсона . Еще двое российских боксеров — чемпион WBA Дмитрий Бивол и чемпион IBF Артур Бетербиев — занимают третье и шестое место соответственно. Титул чемпиона The Ring в полутяжелом весе остается вакантным.

Ранее британский боксер Энтони Кролла отметил, что непобедимых боксеров нет и он знает о слабостях Василия Ломаченко.