Наойя Иноуэ - Эммануэль Родригес: где и когда пройдет бой

Новости спорта: Уже в мае состоится полуфинальный бой WBSS Наойя Иноуэ - Эммануэль Родригес.

Определились дата и место еще одного полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Как сообщил в интервью La Primera Hora Хуан Орего, менеджер и промоутер чемпиона IBF в легчайшем весе Эммануэля Родригеса , организаторы WBSS уведомили его, что полуфинальный бой против обладателя пояса WBA Regular Наойи Иноуэ состоится 18 мая в Глазго в рамках одного шоу с полуфиналом в первом полусреднем весе между Джошем Тейлором и чемпионом IBF Иваном Баранчиком . Информация о дате и месте этого боя на официальных ресурсах WBSS на момент публикации отсутствует, официального анонса также пока не было.

Отметим, что хотя организаторы продолжают говорить о полуфинале Тейлор–Баранчик, согласно последним сообщениям из лагеря чемпиона IBF он по-прежнему не собирается продолжать участие в турнире, поскольку сомневается в платежеспособности Comosa AG — организатора Всемирной боксерской суперсерии.