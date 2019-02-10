Поветкин заинтересован в бою с Диллиан Уайтом

Новости спорта: Россиянин Александр Поветкин может встретиться на ринге с британцем Диллиан Уайтом.

Вадим Корнилов, менеджер и представитель промоутерской компании «Мир Бокса», сообщил Sky Sports, что российскому боксеру Александру Поветкину был бы интересен поединок с британцем Диллианом Уайтом 20 апреля в Лондоне. Ранее Уайт и его промоутер Эдди Хирн рассказали о планах провести бой в Лондоне и назвали Поветкина, а также американца Доминика Бризила и кубинца Луиса Ортиса в качестве возможных соперников.

"Поветкину всегда был интересен такой бой. Мы знаем, что Диллиан Уайт много говорил о желании встретиться с Поветкиным", — сказал Корнилов.

Уайт вызвал Поветкина на бой после досрочной победы россиянина над Дэвидом Прайсом в Кардиффе в марте прошлого года, но тогда Поветкин был обязательным претендентом на титул WBA в супертяжелом весе и стремился к бою с чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа, которому проиграл нокаутом в сентябре прошлого года. После этого поражения Александр заявил, что не собирается завершать боксерскую карьеру, и с января начала подготовку к следующему бою, который, по его словам, может пройти в апреле в Англии или США.

Сам Уайт сообщил Sky Sports, что для него наиболее предпочтительным соперником из этой тройки является Доминик Бризил, так как он является обязательным претендентом на титул WBC в супертяжелом весе.

«Я думаю, Бризил — идеальный кандидат, — сказал Уайт. — Если не он, тогда Поветкин, если не Поветкин, тогда Луис Ортис».