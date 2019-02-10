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Поветкин заинтересован в бою с Диллиан Уайтом

Поветкин заинтересован в бою с Диллиан Уайтом
10:35 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Россиянин Александр Поветкин может встретиться на ринге с британцем Диллиан Уайтом.

Вадим Корнилов, менеджер и представитель промоутерской компании «Мир Бокса», сообщил Sky Sports, что российскому боксеру Александру Поветкину был бы интересен поединок с британцем Диллианом Уайтом 20 апреля в Лондоне. Ранее Уайт и его промоутер Эдди Хирн рассказали о планах провести бой в Лондоне и назвали Поветкина, а также американца Доминика Бризила и кубинца Луиса Ортиса в качестве возможных соперников.

"Поветкину всегда был интересен такой бой. Мы знаем, что Диллиан Уайт много говорил о желании встретиться с Поветкиным", — сказал Корнилов.

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Уайт вызвал Поветкина на бой после досрочной победы россиянина над Дэвидом Прайсом в Кардиффе в марте прошлого года, но тогда Поветкин был обязательным претендентом на титул WBA в супертяжелом весе и стремился к бою с чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа, которому проиграл нокаутом в сентябре прошлого года. После этого поражения Александр заявил, что не собирается завершать боксерскую карьеру, и с января начала подготовку к следующему бою, который, по его словам, может пройти в апреле в Англии или США.

Сам Уайт сообщил Sky Sports, что для него наиболее предпочтительным соперником из этой тройки является Доминик Бризил, так как он является обязательным претендентом на титул WBC в супертяжелом весе.

«Я думаю, Бризил — идеальный кандидат, — сказал Уайт. — Если не он, тогда Поветкин, если не Поветкин, тогда Луис Ортис».

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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