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Теофимо Лопес-старший: Мой сын - следующий Мэнни Пакьяо

Теофимо Лопес-старший: Мой сын - следующий Мэнни Пакьяо
05:57 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Теофимо Лопес-старший видит в своем сыне главную звезду PPV

21-летний легковес Теофимо Лопес и его отец и тренер Теофимо Лопес-старший в интервью boxingtalk.com поделились своими планами на завоевание чемпионского титула в легком весе к концу этого года и на проведение объединительного поединка с обладателем двух чемпионских поясов в этом весе Василием Ломаченко . Лопес-старший убежден, что его сын вскоре станет новой суперзвездой бокса и утверждает, что скоро в этом убедятся и все остальные.

Теофимо Лопес-старший: «Еще в ходе подписания контракта я сказал Бобу Аруму, что ему не нужны больше боксеры приносящие 2 млн долларов, ему нужен боксер с приносящий 50 млн долларов, я не называл имен, но Теренс Кроуфорд и второй парень [Ломаченко] — я хочу сказать, что мы можем принести столько же денег за один вечер. Ему не нужны они. Ему нужен еще один Мэнни Пакьяо, и сейчас все начинают понимать, что то, что я говорил — правда. Мой сын намерен это подтвердить, и он знает, что я всегда это говорил, но никто не верил. Мы сделали это. Никто не думал, что у нас есть шанс стать проспектом, шанс оказаться там, где он сейчас. С двенадцатью боями он сейчас лучший боксер на планете без всяких сомнений. В боксе 99,9% людей наивны и ничего в этом не понимают».

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Теофимо Лопес: «Мой отец был таким с моего рождения. Я привык к этому. Я так спокоен на ринге потому, что рос, учась тому, что такое давление. Я вырос под этим давлением своего отца и научился адаптироваться к нему. Он очень высокого мнения обо мне и о том, что чего я могу добиться. Я всегда буду подтверждать слова своего отца делом, я никогда не позволю ему выглядеть клоуном».

ТЛС: «Когда ему было 14-15 лет, я смотрел на многих боксеров и понимал, что они отстой. Флойд Мейвезер, глядя на него я мог бы сказать, что он лучший на все времена, но честно говоря, сейчас я даже не могу смотреть бои Флойда, потому что они чертовски скучны. Мой сын вырос на боях Мейвезера, это мотивирует нас, и я благодарен Флойду за это, но когда я вспоминаю то, что он делал на ринге, я понимаю, что мы на другом уровне. Это как пересесть с мерседеса на ролс-ройс».

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ТЛ: «Сейчас моя цель — стать чемпионом мира в легком весе. Неважно с кем будет бой, я хочу титул. Затем я вероятно проведу одну защиту и поднимусь в первый полусредний. Я выступаю в этом весе шесть лет и просто хочу вознаградить себя завоеванием титула перед сменой весовой категории».

ТЛС: «Думаю Боб найдет легкий путь для нас. Нам нужен всего один или два боя, чтобы завоевать все титулы [в легком весе]. Но у них есть время до декабря или января следующего года на организацию боя за все четыре титула. У него [Ломаченко] вероятно будет три пояса, а у нас один».

ТЛ: «Но в конце вечера у Теофимо будет четыре».

ТЛС: «Правильно. Этому парню нас не победить. Мы его уничтожим, вероятно это будет даже легче, чем бой с Магдалено. Ему придется с нами драться, если он хочет получить все титулы и драться на PPV. Мой сын — это единственный для них соперник на PPV, и если они не захотят боя, весь мир поймет, что они испугались. Еще два боя, и мы встретимся с ним. Мы его уничтожим. Я знаю, что люди вокруг него пытаются защитить его от этого боя, потому что понимают, что он проиграет. Они будут советовать ему вернуться в первый легкий вес».

ТЛ: «Нам не нужен Ломаченко. Когда до этого дойдет, Ломаченко будет нуждаться в нас больше, чем мы в нем. Я знаю, как продавать свои бои. Ломаченко выступает на профессиональном ринге уже пять-шесть лет, и все чего он добился — 2 млн долларов за бой, потому что он никому не известен за пределами боксерского мира. Я не пытаюсь принизить его, но это бизнес, и людям интересно то, что продается. Он техничный боксер, но техника не приносит таких денег, каких они хотят. В конце концов, это боксерский бизнес».

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