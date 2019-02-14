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Джошуа: Пора показать себя в США

Джошуа: Пора показать себя в США
00:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа считает, что в поединке с Миллером будет интересно против любителя поговорить.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой против Джаррелла Миллера, который станет для британца дебютным в США.

"1 июня я буду боксировать против Миллера в Нью-Йорке. Я счастлив был проводить бои на лучших аренах своей страны, но пора пересечь океан и показать себя в США. Думаю, бой будет интересным. Бой против хорошего боксера и любителя поговорить", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Хирн: Джошуа встретится с Миллером 1 июня

Напомним, бой Джошуа - Миллер пройдет на арене Madison Square Garden.

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