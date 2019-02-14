WBA снова перенесла торги по бою Ломаченко – Кролла

Новости спорта: Украинец все еще не знает, кто будет его следующим соперником.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) вновь перенесла промоутерские торги по поединку между британским претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) и чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Изначально торги были запланированы на 6 февраля, но мероприятие перенесли. 13 февраля стало известно, что дедлайн снова отложили на неделю, поскольку стороны все еще договариваются по поединку.

Отметим, что сам Ломаченко уже прибыл в США и постепенно готовится к возвращению в ринг.

Напомним, что еще одним претендентом на бой с украинцем был обладатель титула IBF Ричард Комми (28-2, 25 КО). Но в своем последнем поединке ганец получил травму и на восстановление ему потребуется минимум шесть недель, что не позволило ему встретиться с Василием.