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WBA снова перенесла торги по бою Ломаченко – Кролла

WBA снова перенесла торги по бою Ломаченко – Кролла
08:54 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинец все еще не знает, кто будет его следующим соперником.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) вновь перенесла промоутерские торги по поединку между британским претендентом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) и чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Изначально торги были запланированы на 6 февраля, но мероприятие перенесли. 13 февраля стало известно, что дедлайн снова отложили на неделю, поскольку стороны все еще договариваются по поединку.

Отметим, что сам Ломаченко уже прибыл в США и постепенно готовится к возвращению в ринг.

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Напомним, что еще одним претендентом на бой с украинцем был обладатель титула IBF Ричард Комми (28-2, 25 КО). Но в своем последнем поединке ганец получил травму и на восстановление ему потребуется минимум шесть недель, что не позволило ему встретиться с Василием.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Энтони Кролла.
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