"Ему тогда повезло": Промоутер Миллера - о бое Джошуа против Кличко

Новости спорта: Грег Коэн, один из промоутеров Джаррелла Миллера рассказал, за счет его клиент победит Энтони Джошуа.

Грег Коэн, один из промоутеров Джаррелла Миллера, заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, IBF и WBO Энтони Джошуа стал уязвим после боя с Владимиром Кличко. Менеджер уверен, что его подопечный станет новым владельцем чемпионских поясов.

«Энтони Джошуа изменился после боя с Кличко. Ему тогда повезло, что он смог оправиться и победить, но против Джаррелла все будет иначе. Если Миллер сможет ударить его, то нокаутирует», — цитирует Коэна Boxingscene.com.

«Подбородок Джаррелла сделан из железа. Он будет в порядке в середине поединка, когда Джошуа уже начнет уставать. И рано или поздно он ударит Джошуа и все будет кончено. Американцы снова будут владеть супертяжелым дивизионом после 1 июня».

Коэн предупредил британца, что бой против Миллера не будет таким простым, как думает Энтони и его команда.

«Джошуа и его люди думают, что это будет их большой дебют в США, и они смогут завоевать популярность здесь. Энтони хочет вызвать интерес к будущему бою с Деонтеем Уайлдером. Они думают, что легко пройдут Миллера, но это не то, что произойдет».

Джошуа будет защищать свои титулы чемпиона мира в бою против Миллера1 июня в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден.

Изначально Джошуа планировал провести седьмую защиту титулов в апреле на Уэмбли, однако представители арены были заинтересованы в боях против Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри или Диллиана Уайта. Поскольку первые двое готовятся к реваншу между собой, а с Уайтом не удалось уладить финансовые вопросы, событие пришлось перенести в США.