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Уайлдер назвал своих возможных соперников

Уайлдер назвал своих возможных соперников
09:19 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал о возможных соперниках.

Обладатель титула WBC в супертяжелой весовой категории Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) в интервью BoxingScene заявил, что не собирается менять своих планов и выйдет на ринг 18 мая, даже если его команде не удастся договориться с британцем Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО) о матче-реванше.

«Послушайте, я планирую драться в мае. Если это будет не Тайсон Фьюри, мы можем сразиться с ноющей задницей Домиником Бризилом. Мы можем выйти на ринг против этого польского парня Адама Ковнацки или британца Диллиана Уайта. Мне все равно. Мы по-прежнему собираемся драться в мае. Дата может остаться неизменной, 18-е число. Будь то Бризил или кто-то другой... Я проведу бой в этот день.

Я хозяин своей карьеры, так что дата моего возвращения остается неизменной. Это может быть Бризил, это может быть Ковнацки, или Энди Руис, который недавно присоединился к PBC. Луис Ортис все еще здесь, у нас много вариантов. Матч-реванш с Фьюри по-прежнему актуален и доступен для него. Если Тайсон хочет, мы сделаем это, если нет, то Бог с ним. Ничья — это когда никто не выиграл и никто не проиграл.

Я, как боец с менталитетом чемпиона, хочу видеть победителя и проигравшего. Фьюри не испытывает большого желания вернуться сюда... Но это моя точка зрения. Если Тайсон решит не драться со мной, это его выбор, но я думаю, что это глупо».

Ранее Уайлдер выразил мнение, что новый контракт Фьюри с ESPN и Top Rank только поспособствует их реваншу.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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