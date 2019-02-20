Скачать
Пятница, 22.02.2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
Динамо - Олимпиакос. Видео обзор
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19

Пакьяо: Пытался убедить сына бросить бокс

Пакьяо: Пытался убедить сына бросить бокс
13:57 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Легендарный боксер рассказал о том, что не хочет плохой жизни для своего сына.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не хочет, чтобы его сын занимался боксом.

"Я знаю, как это тяжело. Сказал ему: "Твой отец попал в бокс только для того, чтобы вырваться из нищеты. Тебе не нужно боксировать". Но он сказал, что это его страсть, что он хочет представлять свою страну как спортсмен. Его мать тоже отговаривала от этого, даже плакала несколько раз. Но он на самом деле хочет этого", - приводит слова Пакьао-старшего AFP.

Напомним, что сын Пакьяо уже провел свой первый боксерский бой.

Ранее сообщалось, Пакьяо завершит карьеру, если не проведет реванш с Мейвезером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
02 Динамо минимально обыграло Олимпиакос
03 Айнтрахт 4:1 Шахтер: события матча (Видео голов)
04 Динамо - Олимпиакос. Видео обзор матча 21.02.2019
05 Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь