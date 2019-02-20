Пакьяо: Пытался убедить сына бросить бокс

Новости спорта: Легендарный боксер рассказал о том, что не хочет плохой жизни для своего сына.

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не хочет, чтобы его сын занимался боксом.

"Я знаю, как это тяжело. Сказал ему: "Твой отец попал в бокс только для того, чтобы вырваться из нищеты. Тебе не нужно боксировать". Но он сказал, что это его страсть, что он хочет представлять свою страну как спортсмен. Его мать тоже отговаривала от этого, даже плакала несколько раз. Но он на самом деле хочет этого", - приводит слова Пакьао-старшего AFP.

Напомним, что сын Пакьяо уже провел свой первый боксерский бой.

Ранее сообщалось, Пакьяо завершит карьеру, если не проведет реванш с Мейвезером.