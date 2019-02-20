Энтони Кролла: все о следующем сопернике Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко в следующем поединке встретиться с обязательным претендентом по линии WBA британцем Энтони Кроллой.

Бой состоится 12 апреля в Стейплс центре (Staples Center) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Трансляция вечера бокса будет в прямом эфире на ESPN+.

Энтони Кролле 32 года, Василию Ломаченко - 31. Британец уже бывал чемпионом мира (по версии WBA, 2015—2016).

На профессиональном ринге Энтони Кролла провел 43 поединка, 34 из них закончились его победами, 6 – поражениями, 3 – ничьими.

Боксерские специалисты не считают британского боксера Энтони Кроллу выдающимся нокаутером. Из 34-х побед всего 13 закончились досрочно. Но некоторые из нокаутов вышли эффектными.

Правда, будущий соперник Ломаченкка умеет держаться на ринге. Кролла проигрывал досрочно лишь однажды – в 2012-м нокаутом в 6-м раунде от Дерри Мэтьюса. Кстати, в пассиве Кроллы есть два поражения от экс-соперника Ломаченко - Хорхе Линареса.

Свой последний поединок Кролла провел против Дауда Йордана, который состоялся 10 ноября 2018 года в Манчестере (Англия).

Энтони Кролла vs Дауд Йордан

Первоначально Ломаченко 12 апреля должен был провести объединительный бой с ганцем Ричардом Комми, но он получил травму во время боя с Исой Чаниевым, повредив сустав правого среднего пальца.

После обследования оказалось, что срок восстановления Комми затянется до шести недель, а значит, 12 апреля он не сможет встретиться с Ломаченко.