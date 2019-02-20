Хижняк - чемпион престижного турнира Странджа-2019

Новости спорта: Кроме того, Хижняк признан лучшим боксером международного турнира в Болгарии.

Лидер сборной Украины по боксу в категории до 75 кг Александр Хижняк стал победителем престижного турнира в Болгарии "Странджа-2019", который является неофициальным чемпионатом мира.

В финальном поединке соревнований Александр Хижняк единогласным решением судей победил представителя Турции Серхата Гулера. Вердикт судей 30:27; 30:25; 30:26; 30:24; 30:24 в пользу нашего боксера. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ. Стоит отметить, что украинец также был признан лучшим боксером соревнований.

Еще трое украинцев завоевали бронзовые награды турнира: Дмитрий Замотаев (52 кг), Евгений Барабанов (69 кг) и Сергей Горсков (91 кг).