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Джошуа рассказал, чем Кличко отличается от других его соперников

Джошуа рассказал, чем Кличко отличается от других его соперников
00:00 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Энтони Джошуа вспомнил свой бой с Владимиром Кличко.

Действующий чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа вспомнил свой бой с Владимиром Кличко, заявив, что украинец отличается от всех соперников, с которыми ему доводилось встречаться.

По словам Джошуа, Владимир отличается от всех боксеров жесткостью. Энтони отметил, что бой с украинцем стал самым трудным для него.

Владимир Кличко: Иногда даже соперник ведет меня к цели

"Я отправил нескольких парней в нокаут апперкотом. Мог это сделать с Домиником Бризилом. Хорошо этот удар прошел и в поединке с Владимиром Кличко, - рассказал Джошуа в интервью NYT. – Раньше я нокаутировал всех за три или четыре раунда. Я думал, что также произойдет и с Кличко. Поэтому, когда я отправил его в нокдаун, я подумал, что он такой же, как и все остальные. Но оказался, что Кличко другой. Он закален в боях. Он родом из Советского Союза. Ты тот, кто в ринге. Кличко формировался на том, что в магазине был только одна марка воды, шоколада, хлеба… Он довольно жесткий человек".

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Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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