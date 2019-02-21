Джошуа рассказал, чем Кличко отличается от других его соперников

Новости спорта: Энтони Джошуа вспомнил свой бой с Владимиром Кличко.

Действующий чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа вспомнил свой бой с Владимиром Кличко, заявив, что украинец отличается от всех соперников, с которыми ему доводилось встречаться.

По словам Джошуа, Владимир отличается от всех боксеров жесткостью. Энтони отметил, что бой с украинцем стал самым трудным для него.

"Я отправил нескольких парней в нокаут апперкотом. Мог это сделать с Домиником Бризилом. Хорошо этот удар прошел и в поединке с Владимиром Кличко, - рассказал Джошуа в интервью NYT. – Раньше я нокаутировал всех за три или четыре раунда. Я думал, что также произойдет и с Кличко. Поэтому, когда я отправил его в нокдаун, я подумал, что он такой же, как и все остальные. Но оказался, что Кличко другой. Он закален в боях. Он родом из Советского Союза. Ты тот, кто в ринге. Кличко формировался на том, что в магазине был только одна марка воды, шоколада, хлеба… Он довольно жесткий человек".