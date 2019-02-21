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Джошуа дал совет Усику

Джошуа дал совет Усику
14:14 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф vringe.com

Новости спорта: Британец считает, что Александру Усику не стоит торопиться.

Энтони Джошуа считает, что Александру Усику не стоит торопиться с боями против сильнейших тяжеловесов:

«Не будем торопить события. Усика ждет дебют в хэвивейте. Ему сперва предстоит понять, каково это – выдерживать удары парней, которые весят 108-114 кг. Это хэвивейт.

Здесь важно нечто большее, не просто техника и мастерство. Здесь все зависит от твоей воли к победе. От того, на что ты готов пойти ради победы. Я знаю, что он хорош. И он доказал это в крузервейте. Нет никаких вопросов об уровне его мастерства. А переход в хэвивейт даст ответ и на вопрос о его характере».

Официально. Ломаченко и Кролла проведут бой 12 апреля

Ранее сообщалось о том, что бой Усик – Джошуа может состояться весной 2020 года.

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