Гвоздик отказался от проживания с семьей ради боя с Нгумбу

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) живет отдельно от семьи во время подготовки к бою против Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО), сообщает портал Luckypunch.net.
Тренировочный зал находится неподалеку от дома украинца, однако несмотря на это, Гвоздик живет в отеле со своими тренером Тедди Атласом. Такой подход позволяет полностью сфокусироваться на рабочем процессе.
Гвоздик и Нгумбу встретятся в ринге 30 марта. Поединок пройдет в Филадельфии, США. Ранее украинец заявил, что у него нет права на недооценку соперника.
Напомним, тренировочный лагерь Нгумбу проходит в Тулузе.
Ранее сообщалось, украинский чемпион мира Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) может провести бой с обидчиком Макса Бурсака (34-5-2, 15 КО).