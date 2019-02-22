Гвоздик отказался от проживания с семьей ради боя с Нгумбу

Новости спорта: Александр Гвоздик ради наибольшей концентрации живет отдельно от семьи во время подготовки к первой защите пояса.

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) живет отдельно от семьи во время подготовки к бою против Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО), сообщает портал Luckypunch.net.

Тренировочный зал находится неподалеку от дома украинца, однако несмотря на это, Гвоздик живет в отеле со своими тренером Тедди Атласом. Такой подход позволяет полностью сфокусироваться на рабочем процессе.

Гвоздик и Нгумбу встретятся в ринге 30 марта. Поединок пройдет в Филадельфии, США. Ранее украинец заявил, что у него нет права на недооценку соперника.

Напомним, тренировочный лагерь Нгумбу проходит в Тулузе.

Ранее сообщалось, украинский чемпион мира Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) может провести бой с обидчиком Макса Бурсака (34-5-2, 15 КО).