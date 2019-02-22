Промоутер Рябинский восхищен братьями Кличко

Новости спорта: Промоутер россиянина Поветкина оценил положительные качества украинского боксера Владимира Кличко.

Андрей Рябинский, промоутер российского супертяжеловеса Александра Поветкина (34-2, 24 КО), рассказал о своем отношении к бывшему двукратному чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко:

«У Владимира Кличко очень много серьезных положительных качеств, на которые стоит обратить внимание. Несмотря на то, что он звезда, – а он объективно звезда и давно вписал свое имя в историю мирового бокса золотыми буквами, – Володя очень прост в общении. Он очень демократичен, вежлив, тактичен в общении. Ведет себя по-мужски, потому что эти сцены, когда боксеры ведут себя перед боем довольно низко, не красят людей.

И Виталий, и Владимир Кличко ведут себя с достоинством. Это признак сильных людей. И это восхищает».

Напомним, в настоящее время команда Поветкина ведет переговоры об организации боя против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО).