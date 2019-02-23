Промоутер Поветкина: Я восхищаюсь братьями Кличко

Новости спорта: Российский промоутер в очередной раз отметил братьев Кличко

Андрей Рябинский, промоутер российского супертяжеловеса Александра Поветкина, рассказал о своем отношении к бывшему двукратному чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко.

"У Владимира Кличко очень много серьезных положительных качеств, на которые стоит обратить внимание. Несмотря на то, что он звезда, – а он объективно звезда и давно вписал свое имя в историю мирового бокса золотыми буквами, – Володя очень прост в общении. Он очень демократичен, вежлив, тактичен в общении. Ведет себя по-мужски, потому что эти сцены, когда боксеры ведут себя перед боем довольно низко, не красят людей.

И Виталий, и Владимир Кличко ведут себя с достоинством. Это признак сильных людей. И это восхищает", - сказал Рябинский.

Напомним, ранее промоутер Поветкина подтвердил вероятность боя своего клиента с Усиком.