Гвоздик: Анатолий Ломаченко и сейчас помогает мне в лагере

Новости спорта: Украинский чемпион рассказал о дружбе с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал про дружбу с Василием Ломаченко.

«Он мой хороший друг. Мы вместе выступали в любителях. Я познакомился с ним еще в 2004 году.

Ломаченко тренируется в Окснарде, всегда в одном и том же спортзале, и я постоянно присоединяюсь к нему, чтобы тренироваться вместе.

Анатолий Николаевич тренировал меня в любителях, он не был моим официальным тренером, но всегда помогал мне и мы всегда тренировались вместе. Он и сейчас помогает мне в лагере.

Очень хорошо, что Ломаченко сейчас здесь. Знаете, это хорошие воспоминания, когда мы тренировались, готовились к Олимпийским играм и чемпионатам мира. Теперь как будто все вернулось и мы снова все вместе. Это очень интересно и увлекательно», – сказал Гвоздик.

30 марта Гвоздик проведет защиту своего пояса от француза Дуду Нгумбу.